Государственный бюджет-2014: бездефицитный и с социальной направленностью

Новости Беларуси. Главный финансовый документ, по которому белорусы будут жить в 2014 году, приняли депутаты в первом чтении. Это законопроект о бюджете. Он сформирован бездефицитным, сохраняется социальная направленность расходов. Большая их часть пойдет на оплату труда, стипендии, пенсии. Также будет обеспечена стабильная работа сферы образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Палата представителей приняла в первом чтении поправки в законы, касающиеся предпринимательства и налогообложения. В частности, с 2014 года может быть ужесточена административная ответственность для автовладельцев, если они своевременно не провели техосмотр транспортного средства. Также планируется с 1 января ввести пошлину за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. За счет полученных таким образом средств хотят реконструировать дороги. Эти поправки вступят в силу, если депутаты их примут во втором чтении, затем утвердят сенаторы и президент.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Обсуждение показало, что, конечно, остается социальная направленность бюджета. Практически более половины бюджета идет на социальные цели, на решение социальных задач различного характера. Это приоритет нашего государства и это выдержано в бюджете 2014 года. Поднимались вопросы по повышению заработной платы в социальной сфере. И прежде всего здравоохранение, образование. И мы видим, что сегодня 26-й статьей предусмотрена экономия средств, получаемых бюджетных организаций по смете расходов, направлять на повышение тарифной ставки первого разряда.

Для депутатов пятого созыва это первое обсуждение бюджета Беларуси. Главный финансовый документ страны формировался в непростых условиях, но результат парламентарии называют оптимальным. Бюджет вышел экономный и одновременно сохранил социальную направленность предыдущих лет.

Конечно, самые острые дискуссии в овальном зале вызвало обсуждение возможной госпошлины за авто. Ее могут ввести уже с 1 января 2014-го. Практика материально компенсировать затраты на обслуживание дорог широко распространена во многих странах.

Александр Мякинник, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы вводим не транспортный налог, а пошлину на авто. Это две большие разницы. Есть вопросы, но они решаемы. Сегодня дороги содержать нужно республиканские и местные. 50% денег пойдут в республиканский, 50% — в местные.

Еще одно новшество — желание научить власть на местах эффективнее развивать экономику своего региона. Все-таки часто руководители исполкомов в поиске финансов надеются главным образом на помощь из центра. Теперь использование бюджетных средств хотят максимально увязать с эффективностью работы на местах.

Александр Мякинник, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

То, что на местах исполкомы заработали — должно оставаться на местах и работать на благо данного региона.

А госпрограммы постарались оптимизировать, отказавшись от наименее эффективных. Будет два основных направления — развитие экспорта и создание производств, на которых выпускают товары с высокой добавленной стоимостью. Все должно приносить максимальную отдачу. Исключение — социально-значимые проекты. Такие, например, как ранняя диагностика онкологических заболеваний или туберкулеза. Планируется, что к концу 2014 го населением будет покрываться не менее 25% затрат на услуги ЖКХ. Сегодня это чуть более 20%. Впрочем, малообеспеченным семьям повышение тарифов компенсируют. Одновременно вырастут ставки акцизов на алкоголь и сигареты.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Цены на все подакцизные товары останутся ниже, чем в России и Украине.

Видимо, пока не будет вводится так называемый «налог на тунеядцев».

Предполагалось взимать плату с неработающих и не выплачивающих налоги граждан, которые в то же самое время являются потребителями социальных услуг. Например, в медицинских учреждениях.

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Пока есть целый набор по решению данной проблемы. Но правительство пока не поставило точку, в том числе, кого можно относить к данной категории.

В 2014 Беларусь планирует занять финансовые средства для рефинансирования ряда платежей и обязательств, к которым относится погашение госдолга. Могут быть задействованы кредит ЕврАзЭС и некоторые иные ресурсы.

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Мы корректировали свои возможности по заимствованию в рамках доработки закона о бюджете на следующий год. Мы вышли на цифру около 2 млрд долларов США.

Проект закона о бюджете на 2014 год принят парламентом в первом чтении. Заключительное решение парламентарии примут на втором чтение документа.

Зарплата и здоровье минчан - в центре внимания. Городской бюджет в 2014 году сохранит свою социальную направленность. 12 декабря 2013 мэрия рассмотрела его проект. Особое внимание власти уделили внешнему облику столицы. Крупные дотации на ремонт получат объекты социальной сферы - поликлиники, школы, детские сады. Всего в столице планируют расходовать более 30 триллионов рублей. Теперь проект бюджета должны обсудить депутаты городского совета.