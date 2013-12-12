Электростанцию ​​на солнечных батареях за 12 миллионов долларов построят в Минской области

Новости Беларуси. Электростанцию ​​на солнечных батареях планируют построить в Мядельском районе. Реализовать проект планируют в ближайшие два года. Заявленный объем инвестиций - 12 миллионов долларов. Эти средства в объект намерена вложить одна из литовских компаний. Разместится электростанция вблизи автодороги Вильнюс -Полоцк.

Это будет уже не первый энергетический проект в Мядельском районе. В этом году в агрогородке Занарочь построена ветроэнергетическая установка мощностью один мегаватт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.