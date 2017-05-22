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Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину

22 мая 2017 17:21
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Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. В Бобруйске продемонстрировали крупнейшую отечественную радиальную шину, её диаметр три с половиной метра,

предназначена это крупногабаритное изделие для карьерных самосвалов грузоподъёмностью до 240 тонн.

Выпуск шины ознаменовал завершение очередной стадии модернизации предприятия.

Три с половиной метра в диаметре и три с половиной тонны высокотехнологичной резины. Это крупнейшая из когда-либо произведённых в Беларуси шин. Амбициозную задачу «обуть» крупнейшие на планете самосвалы перед белорусскими химиками поставили всего 4 года назад. 

Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину-1

Задача ставилась не на пустом месте. С одной стороны на белорусском металлургическом заводе уже был налажен выпуск отечественного металлокорда, который является каркасом шины. К очень большим размерам теоретически были готовы и специалисты самой Белшины.

Первоочередной же задачей стала изготовить качественно новую резину.

Кулинария тончайшая. В рецепте бобруйской резины до 50 компонентов, а на приготовление уходит до 6 дней. Ещё сутки на сборку: кто бы мог подумать

в шине целых тридцать пять деталей.

В технологическом процессе инженерная мысль со всех уголков Европы: инновационный продукт требует соответствующего оборудования.

Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину-3

Олег Быстрик, директор завода сверхкрупногабаритных шин АОА «Белшина»:
На оборудовании никто не экономил выбирали из самых передовых производителей. Поставляли на такие передовые фирмы, как Мишлен, Бристон.

Инвестиции в новое производство составили 136 миллионов долларов.

Однако, далеко не всё в сегодняшнем мире можно купить за деньги. Основной капитал нового производства - это уникальная технология разработанная белорусскими специалистами. 

Сергей Каюшников, первый заместитель генерального директора – главный инженер АОА «Белшина»:
Собственные разработки, и не более того. Опыт полученный годами.

Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину-5

На планете сегодня всего несколько государств способных произвести шины таких размеров. Теперь в их числе и Беларусь. Разумеется инновационный товар подразумевает и соответствующие дивиденды.

Алексей Яковлев, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Одна такая шина, которая у меня за спиной – 57 дюймов,

на рынке оценивается приблизительно в 20 тысяч долларов.

Ставятся на самосвал, в зависимости от грузоподъемности, шесть или восемь штук, плюс одна в запас, арифметика проста.

Опытная партия новых шин со дня на день отправиться на промышленные испытания. Они займут не менее полугода.

А между тем на предприятии продолжают работу над шиной для самого большого в мире самосвала «БелАЗ» грузоподъёмностью 450 тонн.

Её диаметр составит 5 с половиной метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Предприятия Беларуси

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