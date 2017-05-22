Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину
Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. В Бобруйске продемонстрировали крупнейшую отечественную радиальную шину, её диаметр три с половиной метра,
предназначена это крупногабаритное изделие для карьерных самосвалов грузоподъёмностью до 240 тонн.
Выпуск шины ознаменовал завершение очередной стадии модернизации предприятия.
Три с половиной метра в диаметре и три с половиной тонны высокотехнологичной резины. Это крупнейшая из когда-либо произведённых в Беларуси шин. Амбициозную задачу «обуть» крупнейшие на планете самосвалы перед белорусскими химиками поставили всего 4 года назад.
Задача ставилась не на пустом месте. С одной стороны на белорусском металлургическом заводе уже был налажен выпуск отечественного металлокорда, который является каркасом шины. К очень большим размерам теоретически были готовы и специалисты самой Белшины.
Первоочередной же задачей стала изготовить качественно новую резину.
Кулинария тончайшая. В рецепте бобруйской резины до 50 компонентов, а на приготовление уходит до 6 дней. Ещё сутки на сборку: кто бы мог подумать
в шине целых тридцать пять деталей.
В технологическом процессе инженерная мысль со всех уголков Европы: инновационный продукт требует соответствующего оборудования.
Олег Быстрик, директор завода сверхкрупногабаритных шин АОА «Белшина»:
На оборудовании никто не экономил выбирали из самых передовых производителей. Поставляли на такие передовые фирмы, как Мишлен, Бристон.
Инвестиции в новое производство составили 136 миллионов долларов.
Однако, далеко не всё в сегодняшнем мире можно купить за деньги. Основной капитал нового производства - это уникальная технология разработанная белорусскими специалистами.
Сергей Каюшников, первый заместитель генерального директора – главный инженер АОА «Белшина»:
Собственные разработки, и не более того. Опыт полученный годами.
На планете сегодня всего несколько государств способных произвести шины таких размеров. Теперь в их числе и Беларусь. Разумеется инновационный товар подразумевает и соответствующие дивиденды.
Алексей Яковлев, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Одна такая шина, которая у меня за спиной – 57 дюймов,
на рынке оценивается приблизительно в 20 тысяч долларов.
Ставятся на самосвал, в зависимости от грузоподъемности, шесть или восемь штук, плюс одна в запас, арифметика проста.
Опытная партия новых шин со дня на день отправиться на промышленные испытания. Они займут не менее полугода.
А между тем на предприятии продолжают работу над шиной для самого большого в мире самосвала «БелАЗ» грузоподъёмностью 450 тонн.
Её диаметр составит 5 с половиной метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.