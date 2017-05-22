Белорусские химики готовы «переобуть» крупнейшие карьерные самосвалы на планете в отечественную резину

Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. В Бобруйске продемонстрировали крупнейшую отечественную радиальную шину, её диаметр три с половиной метра, предназначена это крупногабаритное изделие для карьерных самосвалов грузоподъёмностью до 240 тонн. Выпуск шины ознаменовал завершение очередной стадии модернизации предприятия. Три с половиной метра в диаметре и три с половиной тонны высокотехнологичной резины. Это крупнейшая из когда-либо произведённых в Беларуси шин. Амбициозную задачу «обуть» крупнейшие на планете самосвалы перед белорусскими химиками поставили всего 4 года назад.

Задача ставилась не на пустом месте. С одной стороны на белорусском металлургическом заводе уже был налажен выпуск отечественного металлокорда, который является каркасом шины. К очень большим размерам теоретически были готовы и специалисты самой Белшины. Первоочередной же задачей стала изготовить качественно новую резину. Кулинария тончайшая. В рецепте бобруйской резины до 50 компонентов, а на приготовление уходит до 6 дней. Ещё сутки на сборку: кто бы мог подумать в шине целых тридцать пять деталей. В технологическом процессе инженерная мысль со всех уголков Европы: инновационный продукт требует соответствующего оборудования.

Олег Быстрик, директор завода сверхкрупногабаритных шин АОА «Белшина»:

На оборудовании никто не экономил выбирали из самых передовых производителей. Поставляли на такие передовые фирмы, как Мишлен, Бристон. Инвестиции в новое производство составили 136 миллионов долларов. Однако, далеко не всё в сегодняшнем мире можно купить за деньги. Основной капитал нового производства - это уникальная технология разработанная белорусскими специалистами. Сергей Каюшников, первый заместитель генерального директора – главный инженер АОА «Белшина»:

Собственные разработки, и не более того. Опыт полученный годами.