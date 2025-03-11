На белорусско-украинской границе открыли новый комплекс пограничной заставы «Наровля»

В штате – только военнослужащие контрактной службы, которые прошли курс специальной подготовки для выполнения задач на загрязненной территории. Для этого пограничные наряды усилены беспилотниками и тепловизорами, чтобы дистанционно патрулировать окружающую обстановку. Особое внимание уделили и оснащению погранзаставы. На вооружении пограничников – умные датчики и системы мониторинга, приборы радиационного контроля, средства индивидуальной защиты, специальный транспорт и снаряжение.

Роман Сташевич, начальник пограничной заставы «Наровля»: Продолжается обучение личного состава, постановка на вооружение подразделения новых образцов техники и вооружения. Проведено обучение личного состава для использования беспилотных летательных аппаратов. В данный момент все военнослужащие заселились, жены военнослужащих довольны, что не придется расставаться с мужьями на длительное время.

Сергей Савчук, начальник Мозырского пограничного отряда:

За последний год у нас это уже третий новый комплекс пограничных застав, и совершенствование инфраструктуры государственной границы продолжается. Это не только здания и сооружения, но и инфраструктура, инженерное оборудование. Развитие идет достаточно быстрыми темпами, вкладываются государством немалые средства в вопросы укрепления государственной границы. Поэтому со своей стороны пограничникам только в радость (и, безусловно, на пользу для всего нашего государства) такое движение и такое развитие.

Подразделение достаточно молодое. Оно приступило к охране границы в 2018 году и сначала дислоцировалось в здании Наровлянской передвижной механизированной колонны. Строительство нового комплекса началось зимой 2023 года благодаря государственной инвестиционной программе. Сейчас здесь созданы все условия для эффективного выполнения служебных задач и комфортного проживания военнослужащих. Оборудованы места для хранения и ремонта техники, есть питомник для служебных собак. Для проведения занятий обустроили городок пограничной службы и спортивные площадки.