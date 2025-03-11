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В Минской области в 2025-м реализуют более 20 инициатив по программе «Один район – один проект»

11 марта 2025 13:57
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В 2025 году в Минской области запланирована реализация более 20 инициатив в рамках программы «Один район – один проект». Создание таких производств – это новые рабочие места и импортозамещающая продукция. Каждый проект разработан с учетом специализации районов и их потенциала, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

В Минской области в 2025-м реализуют более 20 инициатив по программе «Один район – один проект»-2

Цех по производству аэрозолей и жидких нестерильных лекарств – сердце предприятия. Изготовление препаратов происходит в три этапа. Для этого здесь установлено самое современное оборудование.

В Минской области в 2025-м реализуют более 20 инициатив по программе «Один район – один проект»-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
На предприятии успешно реализуется проект по импортозамещению. Это производство лекарственных препаратов в аэрозольных баллонах. Они предназначены для астматиков. Годовые объемы производства составляют порядка 90 тысяч упаковок.

В Минской области в 2025-м реализуют более 20 инициатив по программе «Один район – один проект»-6

Предприятие является единственным в стране, где умеют работать с технологией производства двухкомпонентных аэрозолей. Всего же в портфеле компании более 80 наименований лекарственных средств.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Предприятия Беларуси

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