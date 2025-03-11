В Минской области в 2025-м реализуют более 20 инициатив по программе «Один район – один проект»

В 2025 году в Минской области запланирована реализация более 20 инициатив в рамках программы «Один район – один проект». Создание таких производств – это новые рабочие места и импортозамещающая продукция. Каждый проект разработан с учетом специализации районов и их потенциала, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Цех по производству аэрозолей и жидких нестерильных лекарств – сердце предприятия. Изготовление препаратов происходит в три этапа. Для этого здесь установлено самое современное оборудование.

Дарья Авсюк, корреспондент:

На предприятии успешно реализуется проект по импортозамещению. Это производство лекарственных препаратов в аэрозольных баллонах. Они предназначены для астматиков. Годовые объемы производства составляют порядка 90 тысяч упаковок.