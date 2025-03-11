Антидроновая защита – командир 65-й автомобильной бригады о новом оборудовании

14 марта 1980 года на территории нашей страны была создана 65-я бригада материально-технического обеспечения. Сегодня это единственная автомобильная бригада Вооруженных Сил Беларуси. На неделе воинская часть отмечает 45-летний юбилей со дня образования. Исторический путь, цели, задачи, предназначение и достижения бригады – смотрите в выпуске программы «Центральный регион».

УАЗ-3151, ЗИЛ-131 и МАЗ-537 – это лишь малая часть внушительного парка 65-й автомобильной бригады. Здесь представлены как машины автопрома советского периода, так и новые образцы техники. Военнослужащие бригады осуществляют перевозки материальных средств в интересах всей белорусской армии: тысячи тонн необходимых грузов – армейского имущества, оборудования, продовольствия. Ежегодно специалисты этой воинской части проезжают свыше 600 тысяч километров.

Алексей Кукин, командир 65-й автомобильной бригады:

65-я автомобильная бригада выполняет задачи по поддержанию боевой мобилизационной готовности на уровне обеспечивания выполнения всех поставленных задач. Также основной задачей бригады является перевозка военных автомобильных грузов в интересах Вооруженных Сил. На вооружении 65-й автомобильной бригады состоят современные образцы вооружения и техники, основной массой которой является непосредственной техника Минского автомобильного завода. Большое количество седельных тягачей с большегрузными прицепами имеются в 65-й автомобильной бригаде.

Алексей Кукин:

Выполняя различные перевозки, наши образцы, как современные, так и более старшего возраста, постепенно оборудуются антидроновой защитой в рамках выполнения задач по перевозке грузов при воздействии различных дронов и средств поражения противника.