Более 100 тысяч пассажиров Гродно и Гомеля купили талон через приложение «Оплати»

Новости Беларуси. Более 100 тысяч пассажиров общественного транспорта Гродно приобрели смарт-билет на проезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Борисевич, студент 4 курса Гродненского государственного медицинского университета, стал стотысячным пассажиром, который в своем городе рассчитался за талон через мобильное приложение «Оплати». Стотысячную отметку по продаже смарт-билетов на днях преодолел и Гомель.

Купить смарт-билет с помощью приложения «Оплати» можно во всех областных центрах страны, а также в Бобруйске, Борисове, Барановичах, Пинске, Лиде, Орше, Кобрине, Новополоцке. А у жителей Минска и Могилева появилась возможность приобретать билеты по QR-коду в маршрутках.

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*На правах рекламы