Новости экономики за 19.06.2020

Зачем во второй раз отодвинули сроки проведения крупнейшей белорусской выставки, какие электробусы будут перевозить пассажиров в грузинском Батуми и когда стартует чартерная программа в Турцию. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зачем во второй раз отодвинули сроки проведения крупнейшей белорусской выставки, какие электробусы будут перевозить пассажиров в грузинском Батуми и когда стартует чартерная программа в Турцию. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшая белорусская выставка «Белагро – 2020» снова перенесена на более поздний срок. В 2020 году она будет привязана к Форуму регионов Беларуси и России.
Чартеры в Турцию начнут летать с 1 июля
Традиционно, «Белагро» проходит в нашей стране в начале июня. В нынешнем году из-за пандемии выставку сдвинули на середину сентября.
Сегодня стало известно, что сроки проведения решили еще немного отодвинуть, чтобы совместить с региональным форумом. Таким образом, выставка пройдет в минском футбольном манеже с 22 по 26 сентября.
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ РАСТУТ ПРОДАЖИ ЛЕСОПРОДУКЦИИ
Объем реализации круглых лесоматериалов через универсальную товарную биржу в 2020 году растет на внушительные 23 %. Торговля различной древесиной сейчас уверенно занимает первое место по всем показателям.
Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми
С начала года на бирже совершено более 168 тысяч сделок на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. Около 40 % этой суммы, 775 миллионов, поступило от секции лесопродукции. Специалисты говорят, что такая динамика обеспечивается в первую очередь за счет постоянного увеличения количества участников торгов. С начала года на биржу пришли полторы тысячи новых компаний. Сегодня в торгах участвует без малого 24 тысячи различных структур из 64 стран мира.
БЕЛАЗ С НАЧАЛА ГОДА ПОСТАВИЛ ТЕХНИКУ В 20 СТРАН
На экспортной карте БелАЗа в этом году уже отмечено 20 стран. Большая часть из них, а именно 13, относятся к так называемому дальнему зарубежью. Ведущими потребителями карьерной техники отечественного производства на мировом рынке стали Россия, Индия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Украина и другие представители разных континентов.
В целом этот год складывается для предприятия достаточно удачно. Объем отгрузки растет почти на 40 %. Причем наиболее динамично развивается торговля именно со странами дальнего зарубежья. Там продажи увеличились в полтора раза.