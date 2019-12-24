«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

Новости Беларуси. «Белпочта» наконец-то решила последовать примеру банков и вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их совершении в кассах отделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января за каждую такую операцию придётся доплатить 60 копеек. Без комиссии будут проводиться платежи в бюджет, на благотворительные счета, за различные жилищно-коммунальные услуги, а также в пользу «Белтелеком» и «Белпочты». Не будет комиссии и при оплате на платёжно-справочных терминалах банковскими картами или наличными. Кроме того, от неё полностью освобождены ветераны Великой Отечественной войны при предоставлении соответствующего документа.