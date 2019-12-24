Новости экономики за 24.12.2019
Новости Беларуси. Число клиентов на рынке «Форекс» в Беларуси по итогам года увеличится более, чем в два раза, и превысит отметку в 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за первые три квартала инициировано около трёх миллионов операций, а суммарный объём открытых позиций превысил 40 миллиардов долларов.
«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
Такому впечатляющему росту способствует принятое более трёх лет назад законодательство и грамотный подход к регулированию этого сектора. Как итог, рынок привлекает прямые иностранные инвестиции, создаёт рабочие места и разрабатывает высокотехнологичные сервисы.
ВСЁ МЕНЬШЕ БЕЛОРУСОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ «ПОД МАТРАСОМ»
Большинство белорусов, около 40 %, всем формам сбережений предпочитают наличность. Правда, в последнее время популярность такого способа хранения денег неуклонно снижается. Только в нынешнем году минус 6 %.
31 декабря банки заканчивают обмен старых денег
Второе место традиционно держат банковские вклады. Им доверяют почти 30 % граждан. И замыкает тройку недвижимость. Каждый пятый участник опроса назвал такую форму инвестирования наиболее привлекательной.