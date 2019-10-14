14 октября об этом заявил первый заместитель правления во время IX Международной нумизматической конференции. Сегодня она собрала в белорусской столице самых известных коллекционеров монет со всей Европы. Среди актуальных «денежных» вопросов – современная чеканка монет, производство купюр и изменение графического решения. Дизайн 20-ти и 50-рублевых банкнот пока держат в секрете.

Новости Беларуси. Белорусские банкноты номиналом 20 и 50 рублей обновят в 2020 году. Апгрейд купюр подтверждает Нацбанк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Какареко, председатель Белорусского нумизматического общества: Все ждут, какая будет. Вот такое ожидание, получение, потом показать друзьям. На этом и держится коллекционирование.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка: У нас участники не только из Беларуси, не только из регионов, это и зарубежные гости из таких стран как Россия, Украина, Молдова, Словакия, Польша, поэтому мы что-то увидим и из их опыта.

Мариуш Мельчарек, профессор Института археологии и этнологии Академии наук Польши:

Мы начали с момента, когда и где появились первые монеты, а заканчиваем современной историей. В продолжение и средневековье, и другие века.

Формируется и новый перечень памятных монет. В 2020 году коллекции могут пополнить монеты, посвященные 150-летию со дня рождения белорусского живописца Фердинанда Рущица и чеканка в стиле авангард. В этом году почетное место в музейных экспозициях заняли экземпляры, посвященные II Европейским играм и миллениуму Бреста.