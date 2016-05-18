«В Беларуси можно спокойно жить и наслаждаться жизнью»: итальянский фермер 3 года работает под Кобрином

Новости Беларуси. С поистине с итальянской страстью работает в Беларуси фермер с Апеннин. Причем опытный аграрий умело совмещает итальянские и белорусские технологии. Да так, что дело процветает. А его совета, как успешного руководителя, теперь спрашивают и в соседних хозяйствах. В планах у бизнесмена только расширяться.

Родными эти пейзажи считают сейчас не только местные жители, но и итальянец Андреа Тосини. Потомственный фермер приехал на Кобринщину три года назад. За дело возрождения колхоза «Быстрица» взялся с итальянским рвением. Тогда хозяйство, мягко говоря, было не в лучшем состоянии.

Андреа Тосини, заместитель директора иностранного общества:

Когда мы сюда приехали, увидели убыточное хозяйство. Было очень много долгов – порядка миллиона долларов. Были и проблемы с техникой. За все время, что мы здесь, инвестировали в хозяйство около 4 миллионов долларов. И мы абсолютно об этом не жалеем.

Уже спустя несколько месяцев хозяйство не только приобрело итальянский колорит, но и заметно преобразилось. На полях начали возделывать картофель, кукурузу, рапс и ячмень. Итальянская культура земледелия белорусским аграриям оказалась не такой уж чужой.

Андреа Тосини, заместитель директора иностранного общества:

Культура земледелия у наших стран похожа. Единственное, мы привезли сюда технику по посадке без возделывания земельных угодий. Сначала для всех это выглядело необычно, но со временем нашей находкой заинтересовались и местные аграрии.

Ростислав Ковч – механизатор с 20-летним стажем. За время его работы в хозяйстве сменился не один руководитель. Приход итальянца опытный аграрий воспринял с воодушевлением. К выбору культур здесь теперь относятся более скрупулезно. Изучают, чего требует рынок.

Ростислав Ковч, механизатор сельхозпредприятия:

В прошлом морковку не садили, только капусту с картошкой. И все больше на Беларусь. В этом году капусту решили не садить.

Андреа признается: за ходом посевной в Беларуси следить куда проще. Все новости с соседних и не только полей можно узнавать в режиме онлайн.

Андреа Тосини, заместитель директора иностранного общества:

Мне нравится, что у вас постоянно поступают новые сводки по тому, что происходит в сельском хозяйстве, не только в районе, но и по всей стране. Можно легко узнать, кто чем занимается, кто сколько посадил, произвел. У нас в Италии такого нет. У нас обо всем можно узнать только в конце года.

По мнению итальянского фермера, в Синеокой молоком может не заниматься только ленивый. В ближайшее время здесь появится еще 300 буренок. Приключения итальянца в Беларуси только начинаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Тосини, заместитель директора иностранного общества:

В Беларуси можно спокойно жить и наслаждаться жизнью. Мне нравится, что здесь я могу чувствовать себя защищенным. Можно без проблем гулять вечерами. Когда приезжаю в Италию, рассказываю об этом всем. У нас ситуация отличается коренным образом.

В горячий период посевной Андреа даже некогда вспомнить о родных Венеции и Вероне. Но по этому поводу итальянец не грустит. Говорит, белорусские пейзажи прекрасны по-своему.