«Антиконтрафакт-2023». Защиту рынка ЕАЭС от подделок обсудят на форуме в Санкт-Петербурге

Барьер контрафакту и фальсификату. Как защитить рынки стран ЕАЭС, будут обсуждать на международном форуме в Санкт-Петербурге. Он начинается сегодня, 5 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Антиконтрафакт» неотъемлемая часть евразийской интеграционной повестки. Мероприятие позволяет привлечь внимание общественности, бизнеса и госорганов к проблеме распространения поддельных товаров, вместе искать новые способы борьбы с этим противоправным явлением.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

В Санкт-Петербурге состоится 11-й Международный форум «Антиконтрафакт-2023», соорганизатором которого выступает Евразийская экономическая комиссия. Форум будет посвящен защите рынков стран ЕАЭС от контрафакта и фальсификата, внедрению современных цифровых механизмов, систем маркировки и прослеживаемости, обмену лучшими практиками правового регулирования в сфере стандартизации и сертификации, а также защите прав интеллектуальной собственности.

Во время деловой программы форума представители ЕЭК, государственных органов стран ЕАЭС, Всемирной организации интеллектуальной собственности, профессиональных ассоциаций примут участие в пленарном заседании, дискуссионных сессиях и выставочных мероприятиях. Опыт Беларуси по защите рынка от контрафакта и некачественной продукции востребован в странах «пятерки».