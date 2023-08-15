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В Беларуси снижаются ставки по новым кредитам

15 августа 2023 16:48
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Новости Беларуси. Годовая инфляция в стране снижается опережающими темпами. В июле годовой прирост потребительских цен составлял 2,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снижаются ставки по новым кредитам-1

Как следствие доступность банковских средств становится выше. И предприятиям вкладываться в свое развитие за счет заимствований стало более доступно. Средняя процентная ставка по новым кредитам для юрлиц в белорусских рублях в июле снизилась до 8 % годовых. Кредиты становятся более доступными для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что создает благоприятные возможности для роста экономики.

Больше новостей экономики за 15 августа здесь.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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