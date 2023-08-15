В Беларуси снижаются ставки по новым кредитам

Новости Беларуси. Годовая инфляция в стране снижается опережающими темпами. В июле годовой прирост потребительских цен составлял 2,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как следствие доступность банковских средств становится выше. И предприятиям вкладываться в свое развитие за счет заимствований стало более доступно. Средняя процентная ставка по новым кредитам для юрлиц в белорусских рублях в июле снизилась до 8 % годовых. Кредиты становятся более доступными для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что создает благоприятные возможности для роста экономики.