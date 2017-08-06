Постепенно будем переходить к одному указу: вопросы и ответы по адресному субсидированию в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе Президент продлил действие указа № 585. И стало понятно: государство поможет молодым и многодетным семьям, взявшим коммерческие кредиты для строительства жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне некоторые белорусы, отдолжившие деньги у банка под 19-20%, оказались в затруднительном положении. Выходило, что если до этого августа их дома не сдадут, то субсидии им уже не полагаются. Екатерина Суслова:

Нам предложили строительство в Уручье, в Военном городке. Здесь красивое место, лес рядом. Нам понравилось, мы согласились. На 12 этаже трехкомнатная квартира. Дом обещают сдать в сентябре. Так что многодетная семья, а у Екатерины с мужем трое малышей, готовится к переезду. Пока живут в общежитии. Для того, чтобы обзавестись собственным жильем, пошли в банк. На общих основаниях.

Екатерина Суслова:

Взяли квартиру, которую можно было построить с привлечением коммерческого кредита и с государственной поддержкой. Если бы не обещанная поддержка, а основанием для нее был указ, который действовал в стране около 10 лет, на строительство не решились бы. Екатерина Суслова:

Скорее всего, нет. Сложно многодетной семье взять коммерческой кредит. Согласно этому документу молодые и многодетные семьи, стоящие на очереди, могли рассчитывать на помощь в погашении коммерческого кредита. Но дело в том, что в начале июля вышел новый указ. Он вводит другой механизм – адресное субсидирование. И после вступления в силу отменяет действие прежнего.

У Екатерины дом сдается в сентябре, по кредиту, разумеется, еще не рассчитались. И вот получилось, что старый указ действовать перестает, а к новому они уже не имеют отношения. В правовую коллизию, по подсчетам специалистов, в стране попали почти три тысячи семей, в том числе 2814 молодых и 148 многодетных. О проблеме заговорили. Обратил внимание на это и Президент. И вот на неделе подписан новый указ. Если упростить, то он, по сути, продлевает действие старого для этих самых трех тысяч семей, которые успели заключить с банками коммерческие кредиты до вступления в силу механизма адресного субсидирования. Что же касается всех остальных очередников, то правила для них не меняются. То есть впредь уже со следующей недели будут действовать параллельно два документа. Это 13-й указ – о льготном кредитовании (он определяет категории и правила для каждой из них). А еще пресловутый 240-й – он и вводит новый механизм адресного субсидирования.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Условия по 240-му указу в части размера платежей по льготным кредитам либо по коммерческим кредитам будут практически идентичны. И категории, которые будут иметь право на субсидирование по 240-му указу, это те же категории, которые прописаны в указе № 13. Исполком должен будет в порядке очереди приглашать граждан, предлагать всем условия финансирования. А если выплаты практически идентичны, категории граждан, имеющих право на помощь при строительстве жилья, те же, то в чем тогда смысл и в чем разница? Все просто. Новый инструмент позволит влить в возведение жилфонда для очередников деньги банковского сектора. Сегодня это два банка. В 2017 году они предложат 135 миллионов рублей. Но в будущем их станет больше.

Адресные субсидии государство направляет не банку, а самому очереднику. Таким образом, строить будут больше. Очередь двигаться быстрее. Каким указом лучше воспользоваться, если человек имеет право обзавестись жильем и по одному, и по второму, решать лучше в каждой отдельной ситуации. Очереднику предложат конкретные условия: сроки, проценты и конкретные дома, ведь строить их будут в соответствии с четко прописанным перечнем. По одному и по второму указу. Выбор – за человеком.