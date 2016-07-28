Белорусские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии вплотную приблизились к двухмиллионному рубежу по намолоту зерна. Уборочная кампания в самом разгаре.

У Гомельской области есть все шансы первой завершить жатву.

Хозяйства этого региона планируют собрать весь урожай зерновых уже в начале августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нелегком деле помощь труженикам села оказывают и военные. Так в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях сформированы автомобильные взводы для перевозки сельскохозяйственных грузов.

В уборке урожая задействованы около 180 человек личного состава и 78 единиц техники

Алексей Дикович, заместитель командира взвода:

Это ж государственная задача. И мы выполняем свой долг. Нам Министерство обороны поставило задачу, и мы должны ее выполнить: помочь собрать урожай.

Александр Литвинский, заместитель генерального директора птицефабрики:

Это военные люди. Они очень дисциплинированы, порядочные хлопцы. Это люди, которые со своей техникой. Они знают эту технику, они ее обслуживают. Все брошено на то, чтобы убрать урожай. Видите, что зерно в этом году уродилось.