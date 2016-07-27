Третью часть ВРП Беларуси составляет Минск: в чем потенциал роста?

Новости Беларуси. Минск снова в лидерах! Доля столицы сегодня равна почти трети в валовом региональном продукте страны. И эксперты видят еще больше резервов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие предприятия увеличили объемы поставок в 20 стран мира. Речь идет, в первую очередь, о промышленном комплексе, а именно – флагмане машиностроения – Минском тракторном заводе.

А для новых производств городская власть создает преференции в свободной экономической зоне «Минск». Дополнительные вакансии здесь предоставили полтысячи работников. Больше трёх сотен новых рабочих мест в ближайшее время обещает городской техно-парк.

Кроме того, поддержка возможна из средств инновационного фонда. Ей уже воспользовались создатели 29-ти высокотехнологичных проектов.