Прямой эфир

Третью часть ВРП Беларуси составляет Минск: в чем потенциал роста?

27 июля 2016 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск снова в лидерах! Доля столицы сегодня равна почти трети в валовом региональном продукте страны. И эксперты видят еще больше резервов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многие предприятия увеличили объемы поставок в 20 стран мира. Речь идет, в первую очередь, о промышленном комплексе, а именно – флагмане машиностроения – Минском тракторном заводе.

А для новых производств городская власть создает преференции в свободной экономической зоне «Минск». Дополнительные вакансии здесь предоставили полтысячи работников. Больше трёх сотен новых рабочих мест в ближайшее время обещает городской техно-парк.

Кроме того, поддержка возможна из средств инновационного фонда. Ей уже воспользовались создатели 29-ти высокотехнологичных проектов.    

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне пришлось покритиковать руководство»: Андрей Кобяков – о необходимости создавать современные автоцентры продаж в Беларуси
27 июля 2016 17:19

«Мне пришлось покритиковать руководство»: Андрей Кобяков – о необходимости создавать современные автоцентры продаж в Беларуси

Андрей Кобяков провёл тест-драйв собираемых в Беларуси легковых автомобилей
27 июля 2016 14:42

Андрей Кобяков провёл тест-драйв собираемых в Беларуси легковых автомобилей

Возврат Tax Free в Беларуси теперь платный
27 июля 2016 11:56

Возврат Tax Free в Беларуси теперь платный