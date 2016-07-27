«Мне пришлось покритиковать руководство»: Андрей Кобяков – о необходимости создавать современные автоцентры продаж в Беларуси

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси считает необходимым создавать современные центры продаж внутри страны. Такое мнение Андрей Кобяков высказал во время посещения одного из самых крупных инвестиционных проектов в области машиностроения.

В Борисовском районе идёт строительство нового автозавода. Предприятие по выпуску белорусско-китайских автомобилей должно быть открыто уже к концу года.

Глава правительства не только оценил инфраструктуру и технологический потенциал, но и лично протестировал одну из моделей.

На предприятии в год планируют выпускать 60 тысяч авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мне пришлось покритиковать сегодняшнее руководство. И, прежде всего, как это ни парадоксально, по поводу рынка внутри республики. Поскольку получилось так, что воспользовались старой базой для создания центров по продажам и сервису. А мы же в 21 веке живем, и если вы проедет вокруг Минска по кольцевой дороге, вы увидите автомобильные центры известных мировых брендов, в которые, даже если не хочешь купить, приятно зайти и просто полюбопытствовать, посмотреть. Мы должны торговать этим товаром не хуже, чем любой Западный или Восточный бренд.

Инвестиции плюс модернизация и результат, превзошедший ожидания. Анализ работы одного из крупнейших в стране производителей медицинских препаратов показал, что за несколько лет можно в 1,5 раза повысить выпуск продукции, освоить новые рынки сбыта и расширить ассортимент. При этом спрос не всегда заложник предложения.