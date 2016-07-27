Новости экономики за 27.07.2016

Новости Беларуси. За возврат Tax Free белорусы начнут платить комиссию. Для того чтобы обналичить чек свыше 50-ти евро, теперь берут 3 евро. Подробности узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

TАХ НЕ FREE

Новшество касается всех. Более того, 3 евро придется платить и по оформленным ранее чекам, расчет по которым произведут после 27 июля.

Напомним, услугу возврата налога на добавленную стоимость с заграничной покупки в Беларуси предоставляют 3 компании. Теперь все они берут комиссию.

В то же время за первые полгода белорусам выплатили по чекам Tax Free примерно 1,5 миллиона евро.

КРУПНЫЙ ЭКСПОРТ

Многомиллионный экспорт. Белорусская калийная компания объявила о поставке крупнейшей партии калия. Масштабную сделку с Китайской Народной Республикой заключили 2 недели назад. А новые финансовые подробности раскрыли порядок цифр.

В поднебесную до конца года поставят 1 миллион 300 тысяч тонн калия. Таким образом, с учетом контрактной цены сумма сделки оценивается в 285 миллионов долларов.

БЕСПЛАТНАЯ ПАУЗА

Введение комиссии за прием платежей наличными переносится с 1 августа на 1 октября. Крупнейший банк страны решил дать клиентам дополнительное время для того, чтобы освоить дистанционное обслуживание.

Напомним, банк планировал ввести комиссию в 1 рубль за разовое обращение в кассу и расчете наличными. Исключения – покупка валюты, платежи в бюджет, благотворительные взносы и обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны.

ПОЛЕЗНЫЙ НАВЫК

Число банковских платежных карточек в Беларуси постоянно растет. За первые 3 месяца этого года их стало на 1,5 процента больше. И теперь в обороте страны 12,5 миллиона карт. С начала года с их помощью было выполнено больше полумиллиарда операций на сумму в 190 триллионов неденоминированных рублей. В целом, 4 из 5-ти операций с платежной картой связаны с безналичным расчетом за товары и услуги.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара снизился всего на 1 пункт, евро тоже подешевел совсем немного – на 2 пункта. Российский рубль сдал позиции более серьезно.