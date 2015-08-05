Белорусские аграрии намолотили четвертый миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Им жаркая погода не помеха. Белорусские аграрии намолотили четвёртый миллион тонн зерна. Убрана почти половина всех площадей.

В лидерах – Брестский регион. Здесь пока и самый увесистый каравай. Впрочем, в пяти областях республики планируют собрать не менее миллиона тонн зерна. К этой отметке также близка Минская область. Планку в полмиллиона перешагнули Гродненская и Могилёвская области. У витебских аграриев, которые позже всего приступили к жатве, результат более 260 тысяч.

Несмотря на довольно сложные погодные условия, которые дали знать о себе при формировании урожая, некоторые хозяйства получают с гектара более 100 центнеров.

В Беларуси в этом году планируется собрать, по последним прогнозам Министерства сельского хозяйства, минимум 8 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Это полностью обеспечивает потребность страны.Белорусские аграрии готовы помочь в уборке хлеба и ближайшим соседям.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если коснется вопрос оказания помощи, то Республика Беларусь, как прежде, как всегда, придет на помощь нашему соседу. Гомельская область обеспечила уборку зерновых культур в Брянской области. Та потребность, которая была заявлена аграриями Брянской области, в полном объеме выполнена.

Жатва – время личных рекордов для хлеборобов. На Могилёвщине чествовали экипажи комбайнеров, лидирующих в уборке зерна нового урожая. Ещё накануне в гостях у тех, кто уже собрал более 2 тысяч тонн зерна, побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

На улице вечереет, а супруга все нет. Для жены комбайнера во время уборочной – это норма, говорит Наталья Байдакова. В поле уезжает с рассветом, а возвращается далеко за полночь. Но молодая жена и маленький сын Матвей к такому графику относятся с пониманием.

Наталья Байдакова, супруга механизатора:

Скучаем по папе, ждем, но понимаем, что нужно убирать урожай. Работает до часу ночи. Результаты хорошие – нажал 2 тысячи, мы за него рады. Пусть еще больше нажнет.

Несмотря на свой возраст, Сергею Байдакову всего 21 год, с комбайном он уже давно на «ты». Пьедесталы передовиков жатвы в экипаже с отцом штурмовали не раз.

В этом сезоне в сельхозпредприятии «Александрийское» Шкловского района Сергей уже создал свой экипаж. 10-летняя закалка отца не подвела – рубеж в 2 тысячи тонн зерна в области они взяли одними из первых.

Сергей Байдаков, механизатор ОАО «Александрийское» Шкловского района:

С самого детства, когда отец на тракторе работал, я постоянно с ним. Всегда все получалось, я подменял его. Не хочется мне города, в деревне все устраивает.

Ирина Недобоева, СТВ:

В Шкловском районе рубеж в 2 тысячи тонн зерна нового урожая преодолели уже 3 экипажа комбайнеров. Все внимание участников жатвы приковано к быстрой, а главное качественной косовице. Высоким темпам уборочной способствует урожайность и погода.

Поздравить отца с личной победой прямо в поле приехал сын Стас. Экипаж Константина Шкрабо и Виктора Мильто тоже в лидерах жатвы. Для старшего комбайнера это уже 40-ой сезон уборочной. Но молодой помощник старается не отставать.

Константин Шкрабо, механизатор ОАО «Александрийское» Шкловского района:

До старшего комбайнера мне еще, конечно, далеко. Я работаю только 2-ой сезон, но стараюсь брать с него пример, он учитель хороший. Я думаю, у меня все получится, буду показывать хорошие результаты.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Мы подошли к отметке 48% уборочной площади. Мы уже намолотили свыше полумиллиона тонн зерна. Уборка продолжается. Работа слаженная. Сразу за комбайнами идут пресс-подборщики и собирают солому, чтобы в максимально сжатые сроки освободить поля и начать уже закладывать будущий урожай.

«Урожай в этом году выдался хороший», – говорят хлеборобы. На круг получается свыше 50 центнеров с гектара. И, если темпы не сбавлять, то к финишу уборки, а он уже не за горами, область настроена, подойти с высокими результатами.