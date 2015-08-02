Андрей Ковхуто: В Беларуси разведано более 7,5 млрд тонн калийных солей

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Ковхуто.

Андрей Марленович, вы – потомственный геолог, с недавнего времени еще и министр. На ваш взгляд, у нас в недрах есть какие-то полезные ископаемые, которые в ближайшее время могут существенно помочь нам в экономическом плане? Какие-то прорывные вещи, которые сыграют не самую последнюю роль в нашем развитии.

Андрей Ковхуто:

Надо сказать, что территория Беларуси достаточно неплохо изучена, особенно ее верхняя часть. Все месторождения, которые находятся на поверхности, практически уже открыты. Однако у нас, конечно, еще в недрах есть неизученные участки, их достаточно много. Безусловно, определяется это и глубиной, технический возможной для добычи полезных ископаемых. Говорить о том, что мы знаем полностью о недрах нашей республики, конечно, еще не приходится, потому что геология сама – это область очень интересная, загадочная. И, конечно же, мы уверены, что еще много месторождений будет обнаружено в том числе и в нашей стране. Белорусские геологи имеют большой опыт изучения недр, и этот опыт может быть применим и за рубежом. И, говоря о тех странах, с которыми у нас налажено сотрудничество, это и страны-соседи, это и более далекие страны.

То есть, по сути, речь идет об экспорте услуг.

Андрей Ковхуто:

Да, речь идет об экспорте услуг за пределы Беларуси и выполнении работ по геологическому изучению недр в других странах.

Калийные удобрения. Часто можно слышать, что их называют таким «белорусским золотом». На сколько нам их может хватить вообще? Это наш стратегический запас, стратегический ресурс для развития экономики?

Андрей Ковхуто:

На самом деле это стратегический вид сырья и для нашей страны, в целом в мире во многих странах это достаточно ценное полезное ископаемое. На самом деле, мы обладаем большим количеством калийных солей. Разведано три крупных месторождения калийных солей. Это Старобинское, Петриковское и Октябрьское. Старобинское месторождение уже давно разрабатывается, Петриковское как раз является сейчас объектом изучения «Беларуськалия». А Октябрьское даже еще и не разработано. Поэтому есть сырьевая база, достаточно крупная. Более 7,5 млрд тонн разведано калийных солей. И еще есть запасы, которые могут быть доразведаны.

Еще один, можно сказать, стратегический ресурс, запас нашего государства – это вода. Беларусь же обладает в том числе и большими запасами воды. Некоторые эксперты считают, что в будущем даже возможны некоторые экономические войны на почве этого.

Андрей Ковхуто:

Безусловно, Беларусь обладает достаточными запасами подземных вод. Как пресных, так и минеральных. Можно сказать, что тех разведанных запасов, запасы, которые разведаны, даже не полностью у нас используются. В пять раз меньше сейчас добывается воды, чем разведанных запасов пресной воды. По минеральным водам еще большая разница. Разведано в 30 раз больше запасов, чем добывается. Поэтому здесь, конечно же, есть еще возможность увеличить добычу как пресных, так и минеральных вод. Но надо сказать о том, что, когда мы говорим о воде, то, действительно, в Беларуси она высокого качества. И стандарты по воде у нас даже более жесткие, чем в других странах, потому что, действительно, у нас достаточно чистая вода и мы можем позволить себе пить чистую воду. То, чего не могут себе позволить многие страны мира. Мы как раз предпринимаем меры к тому, чтобы сохранить не только объемы воды, которыми обладает наша страна, но и сохранить ее качество.

Продолжая тему чистоты. Как бы вы оценили экологическую культуру белорусов? Сейчас лето, очень многие выезжают на пикники, на природу, к озеру, куда-то на пляж, в лес. Иногда некоторые, конечно, оставляют после себя горы мусора.

Андрей Ковхуто:

Если я скажу, что, действительно, у нас очень хорошая, в общем-то, ситуация с охраной окружающей среды и с чистотой наших пространств, то, наверное, это могут подтвердить и многие зарубежные гости. Даже европейские наши коллеги, которые приезжают, отмечают вот такую чистоту белорусских улиц, белорусских городов. Однако я думаю, что нам нельзя успокаиваться и радоваться вот таким отзывам о нашей стране, потому что, на самом деле, если зайти в любой парк или даже в лес, даже достаточно далеко в этот лес, то можно увидеть большое количество мусора, которое находится и в лесах, и в парках, и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно же, задача каждого жителя Беларуси, каждого гостя нашей страны – поддерживать ту чистоту и порядок, которые у нас созданы нашими хозяйственными службами, ведомствами, людьми. И, конечно же, давайте не будем каждый сорить везде. И, я считаю, даже не гнушаться, может быть, убрать и за другими, теми, которые, к сожалению, не имеют достаточной культуры, чтобы оставить за собой те чистые природные места, которые нам дала природа.

Насколько эффективно в Беларуси развивают альтернативную энергетику? У нас в этом плане какие-то перспективы есть?

Андрей Ковхуто:

Беларусь, как и многие страны, развивает альтернативные виды энергетики. В первую очередь, это использование ветра, это использование солнца, использование геотермальной энергии, использование свалочного газа, который образуется на свалках. Тех, которые уже были раньше созданы. Таким образом, у нас уже в Беларуси 50 ветроэнергетических установок, 46 солнечных электростанций. И начинает достаточно активно использоваться геотермальная энергия. Это также достаточно интересный вид энергии, который может использоваться в удаленных от инфраструктуры местах. Например, на заправочных станциях, на объектах придорожного сервиса (кафе, закусочные и так далее). Которые позволят добывать как подземные воды, так и использовать их в качестве обогрева тех помещений. К сожалению, из-за того, что наши воды не столь теплые, но для помещения небольшого, небольшой площади достаточно использование геотермальной энергии. Поэтому это направление также достаточно активно развивается в нашей стране. Больше 2,5 тысяч котелен переведены на местные виды топлива. Хоть это не альтернативный, но все-таки, по сравнению с используемыми широко газом и нефтью, это также можно считать топливом, которым, в общем-то, Беларусь располагает в достаточном количестве в настоящее время.

А отпуск вы, как правило, где проводите: здесь, в Беларуси, или вы уезжаете куда-то в теплые страны?

Андрей Ковхуто:

Надо сказать, что как-то давно я уже не был в отпуске. Работа все время, нет времени особо отдыхать, поэтому я даже не могу припомнить, когда я был в южных странах в отпуске.