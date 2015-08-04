Нацбанк: Инфляция в Беларуси не превысит 16%

Новости Беларуси. В этом году инфляция в Беларуси не превысит 16 процентов. Таков прогноз от председателя правления Нацбанка Павла Каллаура.

С начала 2015 этот показатель составил около 8 процентов. Поэтому есть все предпосылки рассчитывать на такой итог. А к 2020 эксперты и вовсе рассчитывают снизить уровень инфляции до 5 процентов. От этого показателя зависит и улучшение деловой активности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На положение дел в белорусской экономике во многом влияют внешние факторы, в частности сложная геополитическая ситуация и рецессия стран-партнеров. Тем не менее, нам не только удается выходить на прогнозные показатели, но и снижать процентные ставки по кредитам. И, по словам главы Нацбанка, этот процесс мог бы идти быстрее.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас плавающий курс, который призван адекватно реагировать на вызовы. Во многом этот курс зависит от внешней среды – цен на нефть, от цен, которые будут формироваться по курсам наших соседей, а также от спроса и предложения на внутреннем рынке. Но нет каких-то факторов, которые воздействовали бы на курс белорусского рубля и существенным образом меняли его динамику.