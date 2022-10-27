Белорусская торгово-промышленная палата запустила новый бизнес-курс «Академии экспорта»
Новости Беларуси. Как грамотно выстроить экспортную стратегию в условиях санкционной политики? Белорусская торгово-промышленная палата разработала новый бизнес-курс для представителей предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образовательный процесс сформирован из 12 тематических модулей. Они охватят вопросы маркетинговой политики, налоговой и таможенной составляющих, логистики и делового этикета. Программа проходит в рамках проекта «Академия экспорта», которая собирает слушателей уже в пятый раз. С учетом внешней политики эксперты добавили новые темы и ориентируют производителей на сотрудничество с Россией, странами Азии и Африки.
Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы идем в ногу со временем, у нас предусмотрен специальный модуль, связанный с экспортным контрактом. Это в том числе вопросы, которые связаны с определенными санкциями, которые приняты к нашей стране и которые влияют на предприятия. И наш завершающий модуль, можно сказать, фишка – это модуль совместно с Евразийской экономической комиссией. Мы приглашаем спикеров из Евразийской экономической комиссии, которые будут рассказывать о взаимодействии и о возможностях сотрудничества по линии ЕЭК.
Елена Хорошевская, директор Центра делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты:
С каждым годом количество предприятий становится все больше и больше. На теперешний момент у нас зарегистрировано около 200 предприятий, которые будут принимать участие в этом модуле. Мы не заканчиваем нашу регистрацию, поэтому на протяжении всего курса предприятия могут регистрироваться на наши модули. Также количество частных предприятий растет. Если в прошлом году у нас было больше государственных предприятий, то в этом году у нас выравнивается. 53 % государственных предприятий, 47 – это частный и малый бизнес.
Лекторами выступили известные бизнес-тренеры, преподаватели ведущих вузов, эксперты-практики с богатым опытом внешнеэкономической деятельности. Бизнес-курс продлится до середины декабря.