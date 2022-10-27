Белорусская торгово-промышленная палата запустила новый бизнес-курс «Академии экспорта»

Новости Беларуси. Как грамотно выстроить экспортную стратегию в условиях санкционной политики? Белорусская торгово-промышленная палата разработала новый бизнес-курс для представителей предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательный процесс сформирован из 12 тематических модулей. Они охватят вопросы маркетинговой политики, налоговой и таможенной составляющих, логистики и делового этикета. Программа проходит в рамках проекта «Академия экспорта», которая собирает слушателей уже в пятый раз. С учетом внешней политики эксперты добавили новые темы и ориентируют производителей на сотрудничество с Россией, странами Азии и Африки.

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы идем в ногу со временем, у нас предусмотрен специальный модуль, связанный с экспортным контрактом. Это в том числе вопросы, которые связаны с определенными санкциями, которые приняты к нашей стране и которые влияют на предприятия. И наш завершающий модуль, можно сказать, фишка – это модуль совместно с Евразийской экономической комиссией. Мы приглашаем спикеров из Евразийской экономической комиссии, которые будут рассказывать о взаимодействии и о возможностях сотрудничества по линии ЕЭК.