Минэкономики: задача на 2023 год – сохранить Россию и Китай как экспортные рынки и увеличить прибыль

Новости Беларуси. Сохранить Россию и Китай как экспортные рынки и увеличить прибыль – такая задача стоит перед реальным сектором экономики на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным профильного ведомства, рост зарубежных продаж должен составить около 6,5 % в Россию и 15 % в Китай. Дополнительные 24,4 миллиарда долларов экспортной выручки из России – это не амбициозные планы, а реальные перспективы для всех отраслей экономики. По итогам 2022 года средние экспортные цены были значительно выше импортных. Это значит, что белорусская продукция продается дороже, чем покупается по импорту.

Судя по отчетам работы, с начала 2023 года показатели в некоторых отраслях с высокой добавленной стоимостью заметно улучшились. К примеру, по электронике выросла в январе в 1,5 раза, также хорошая динамика была в машиностроении и электрооборудовании.

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