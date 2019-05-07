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Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки

07 мая 2019 17:20
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Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки-1

Запрет на поставку белорусских молочных товаров Россельхознадзор ввел в 2018 году. В «черном списке» оказались сливки, пастеризованное, стерилизованное, сухое молоко. Россия была и остается главным потребителем белорусского молока.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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