Россельхознадзор смягчил ограничения на ввоз белорусской молочки

Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Россельхознадзор снял тотальный запрет на белорусскую молочку. При этом остались ограничения на ввоз продукции 29 наших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запрет на поставку белорусских молочных товаров Россельхознадзор ввел в 2018 году. В «черном списке» оказались сливки, пастеризованное, стерилизованное, сухое молоко. Россия была и остается главным потребителем белорусского молока.