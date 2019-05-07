Александр Новак: согласована дорожная карта по устранению последствий загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Новости России. По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны четыре человека . Материалы переданы в Генпрокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод. Напомню, проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Вскоре после этого белорусская сторона остановила его прием. В России признали проблему и постарались ее решить. 7 мая этот вопрос обсуждали на заседании правительства.

Александр Новак, министр энергетики России:

Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ России и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО.

В ПАО «Транснефть» все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических (один раз в 10 дней) в категорию приемосдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля.