БелАЗ вложит в развитие Могилёвского автозавода 100 млн рублей

Новости Беларуси. Могилевский автомобильный завод ждет масштабное обновление: в ближайшие три года в развитие предприятия будет вложено 100 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате финансовых вливаний и модернизации производства объем выпускаемой продукции вырастет в 1,5 раза. Всего в рамках реализуемого БелАЗом инвестиционного проекта обновления производства структурного подразделения запланировано приобрести и модернизировать 70 единиц оборудования. Продукция Могилевского автозавода сегодня – это машины для подземных работ, самосвалы повышенной проходимости и дорожно-строительная техника.

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