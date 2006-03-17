БелАЗ - это гордость, символ Беларуси

Александр Лукашенко убежден, что у Белорусского автомобильного завода хорошие перспективы дальнейшего развития.Как подчеркнул Президент, отвечая на вопросы журналистов по итогам посещения БелАЗа, предприятие планирует развиваться за счет входящего в производственное объединение могилевского автозавода. На МоАЗе приоритетными направлениями станут совершенствование литейного производства, создание машин для подземных работ, вагонов, минераловозов, изготовление узлов и комплектующих к карьерной технике. Александр Лукашенко добавил, что ежегодно на БелАЗе "обновляется до 30% машин. Это очень хорошо. В новой пятилетке предприятие планирует развиваться такими же темпами". В ходе общения с работниками БелАЗа Президент заявил, что предприятие является гордостью и символом Беларуси. "Такую мощную технику могут делать только умные люди. Не всем государствам это под силу", - добавил Александр Лукашенко.