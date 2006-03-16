Белорусский рубль впервые выставлен на межбанковские торги в Нью-Йорке

Об этом проинформировал Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе посещения Центрального хранилища Национального банка председатель правления Нацбанка Петр Прокопович.Об этом проинформировал Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе посещения Центрального хранилища Национального банка председатель правления Нацбанка Петр Прокопович. Один из ведущих американских банков "BNP Paribas New-York"сегодня прокотировал белорусский рубль по отношению к американскому доллару на межбанковском американском рынке. Этот беспрецедентный шаг свидетельствует об интересе к белорусскому рублю как к стабильной и перспективной валюте. Банк выставил двустороннюю котировку - он продает и покупает белорусскую валюту по отношению к доллару США. В интервью журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Василий Матюшевский назвал данный факт достаточно знаковым событием. "Это говорит о том, что ведущие мировые финансовые институты с интересом наблюдают за стабилизацией нашей кредитной политики в целом, и в том числе белорусского рубля. Появляется интерес к белорусскому рублю как объекту инвестирования," - отметил он. Посетив Центральное хранилище Национального банка Беларуси глава государства пошутил, что собирается руководить страной до тех пор, пока в республике не будет создан золотой запас на уровне 10 млрд. долларов, в том числе 100 тонн золота. К 2011 году золотой запас Беларуси должен вырасти до 32 тонн золота, золотовалютные резервы - до $3 млрд. Как было сегодня доложено Президенту страны, по состоянию на 1 января 2006 года золотой запас страны составляет 25,02 тонны, а в валютном эквиваленте - $412,7 млн. Объем международных резервных активов Беларуси в определении специального стандарта распространения данных МВФ составил $1 296,5 млн. Валовые активы Нацбанка в иностранной валюте, драгоценных металлах и камнях составляют $1 629,6 млн., увеличившись за год на $449,7 млн.