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Тарифы на электроэнергию повышаться не будут

15 марта 2006 11:50
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В ближайшее время электроэнергия для населения не подорожает, заявляют в концерне <Белэнерго>. Сейчас право по установлению тарифов для населения возложено на Совет Министров республики, в то время как ранее эту функцию выполняло Министерство экономики. Это означает, что за повышением тарифов установлен более тщательный контроль. В <Белэнерго> напомнили и о планах по вводу в нашей стране дифференцированных тарифов на электроэнергию. Тем самым затраты на производство и использование энергии будут снижены, а белорусы получат возможность сэкономить. Большая оплата за энергию будет утром и вечером, меньшая - в ночное время.
# Экономика

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