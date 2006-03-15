Тарифы на электроэнергию повышаться не будут

В ближайшее время электроэнергия для населения не подорожает, заявляют в концерне <Белэнерго>. Сейчас право по установлению тарифов для населения возложено на Совет Министров республики, в то время как ранее эту функцию выполняло Министерство экономики. Это означает, что за повышением тарифов установлен более тщательный контроль. В <Белэнерго> напомнили и о планах по вводу в нашей стране дифференцированных тарифов на электроэнергию. Тем самым затраты на производство и использование энергии будут снижены, а белорусы получат возможность сэкономить. Большая оплата за энергию будет утром и вечером, меньшая - в ночное время.