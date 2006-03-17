Беларусь намерена расширять экономическое сотрудничество с Молдовой

Наша республика заинтересована в совместном с Молдовой производстве троллейбусов, сборке тракторов, в производстве керамической плитки. В прошлом году объем экспорта молдавской агропродовольственной продукции в Беларусь составил 70 тысяч тонн. Молдова заинтересована также в открытии в Минске торгового дома по продаже качественных молдавских вин. Кроме того, эта республика намерена приобрести в нынешнем году около 600 белорусских тракторов непосредственно от производителя