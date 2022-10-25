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«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан

25 октября 2022 16:54
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«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан. Первый вылет из Минска в Туркменбаши состоится 25 октября поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан-1

В дальнейшем полеты будут выполняться дважды в месяц по вторникам. А с 1 декабря возвращаются рейсы по направлению Минск – Дубай. Они запланированы на каждый понедельник и четверг. Более подробно с тарифами и расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.  

Больше новостей экономики за 25 октября читайте здесь.  

# Беларусь-Туркменистан # Экономика # Фотофакт

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