«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан. Первый вылет из Минска в Туркменбаши состоится 25 октября поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дальнейшем полеты будут выполняться дважды в месяц по вторникам. А с 1 декабря возвращаются рейсы по направлению Минск – Дубай. Они запланированы на каждый понедельник и четверг. Более подробно с тарифами и расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.