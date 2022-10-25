Новости экономики за 25.10.2022

Биржевые торги белорусскими овощами и бакалеей с 31 октября начнут проводиться на понижение цены. До сих пор действовала система на повышение стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биржевые торги белорусскими овощами и бакалеей с 31 октября начнут проводиться на понижение цены. До сих пор действовала система на повышение стоимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая форма торгов поддерживала отечественных сельхозпроизводителей в период межсезонья за счет конкуренции среди потенциальных покупателей. Сейчас перед биржевой площадкой стоит иная задача – снизить оптовые закупочные цены для переработчиков и торговых сетей. В конечном итоге это уменьшит затраты розничных покупателей.
«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан.
Минск стал самым популярным городом для проведения ноябрьских праздников у россиян. По данным одного из туристических сервисов, почти четверть билетов, купленных нашими соседями, приходятся на поездки в белорусскую столицу. Востребованы среди российских туристов также Витебск, Гомель и Могилев. Праздничный День Октябрьской революции выпадает на понедельник, поэтому отдыхать белорусы будут с 5 по 7 ноября.
Российские компании стали самыми активными пользователями площадки импортозамещения БУТБ.