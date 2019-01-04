Золотовалютные резервы Беларуси к началу 2019-го составляют 7,16 млрд долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на начало 2019 года оцениваются в 7 миллиардов 157 миллионов долларов. Несмотря на некоторое снижение по итогам 2018-го, цифра существенно превышает уровень, запланированный правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно планам, объем резервов должен был составить не менее 6 миллиардов. В прогнозе удалось удержаться. При этом более 5,5 миллиардов было уплачено в счет погашения различных долгов. Важно и то, что резервы в 2018 году пополнялись в основном за счет не долговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и других платежей, а также покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.