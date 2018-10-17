Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна зарегистрировала национальные ресурсы в этой сети, что позволит оказывать поддержку государствам, пострадавшим от ядерных или радиологических ЧС.

Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси

В эти регионы из Беларуси будет отправлена медицинская и материальная помощь. А в случае необходимости на место происшествия отправятся белорусские спасатели.