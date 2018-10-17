Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна зарегистрировала национальные ресурсы в этой сети, что позволит оказывать поддержку государствам, пострадавшим от ядерных или радиологических ЧС.
Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси
В эти регионы из Беларуси будет отправлена медицинская и материальная помощь. А в случае необходимости на место происшествия отправятся белорусские спасатели.
Хуан Карлос Лентихо, заместитель генерального директора МАГАТЭ:
Система оказания помощи МАГАТЭ – важный механизм для обмена опытом в области аварийной готовности и реагирования. Отмечу, в этой системе свои национальные ресурсы зарегистрировали уже 34 государства. Присутствие Беларуси позволит расширить сотрудничества с МАГАТЭ и упростить процедуры оказания международной помощи. У вас в стране есть необходимое оборудование и квалифицированные кадры, которые могут быть предоставлены для оказания помощи другому государству.