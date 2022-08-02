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Беларусь запустила 10 электронных площадок с нашей продукцией в Китае

02 августа 2022 15:47
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Беларусь запустила в Китае 10 электронных торговых площадок, предлагающих белорусскую продукцию. Электронные витрины открываются при поддержке белорусского посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь запустила 10 электронных площадок с нашей продукцией в Китае-1

При этом не стоит задачи именно продать и нарастить объемы торговли. Гораздо важнее понять и проанализировать, насколько белорусский товар узнаваем и интересен китайскому покупателю. За последние годы жители Китая хорошо изучили произведенные белорусскими предприятиями изделия, в том числе и продукцию аграрного сектора – этому способствовал проект «Один пояс, один путь».

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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