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Новости экономики за 02.08.2022

02 августа 2022 15:42
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Как Министерство экономики Беларуси решило поддержать экономику и население в условиях западного давления? Еще больше торгового взаимодействия с дружественным Китаем. Как подогреть спрос с помощью электронной площадки? И ощутимая поддержка перспективных инновационных проектов. Банк развития вдвое увеличил финансирование бизнеса. Приоритет у экспортно-ориентированных и импортозамещающих инициатив.

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все меры поддержки экономики в условиях санкций в одном бюллетене

Новости экономики за 02.08.2022-1

Министерство экономики Беларуси выпустило бюллетень, в котором перечислило все ключевые меры поддержки экономики и населения в условиях западных санкций. На 22 страницах документа прописаны меры поддержки бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства. Бюллетень содержит основные решения, принятые на уровне главы государства, Совета министров и оперативно-ситуационного штаба при правительстве. Меры поддержки бизнеса включают в том числе изменения в госзакупках, сохранение размера базовой арендной величины, «заморозку» долгов за энергоресурсы, приостановку увеличения размеров ставок налога на недвижимость и земельного налога, продление сроков инвестиционных проектов, предоставление международной технической поддержки.

Новый резидент «Великого камня» планирует создать центр международной электронной коммерции

Новости экономики за 02.08.2022-4

Новый резидент «Великого камня» планирует создать центр международной электронной коммерции. Инвестиционный проект предусматривает создание операционной платформы и логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров. Реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок Евразийского экономического союза.

Беларусь запустила 10 электронных площадок с нашей продукцией в Китае. Читать здесь.

Данные ООН: в Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения превысил 300 долларов

Новости экономики за 02.08.2022-7

Экспорт компьютерных услуг на душу населения в Беларуси вырос на 20 % и достиг отметки в 300 долларов по итогам 2021 года. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, Беларусь находится среди лидеров стран Восточной Европы по этому показателю. В топ-3 также вошли Чехия и Румыния. В рамках отдельной страны данный параметр характеризует уровень развития IТ-сектора и его значимость для национальной экономики. В Беларуси экспорт компьютерных услуг обеспечивается силами компаний-резидентов Парка высоких технологий. В 2021 году суммарный экспорт ПВТ достиг 3,2 миллиарда долларов. На долю Парка приходится более 30 % всего экспорта услуг Беларуси.

Банк развития увеличил финансирование бизнеса, 60 % средств пойдет на сферу импортозамещения. Подробнее.

ВВП США сократился на протяжении второго квартала подряд, упав на 0,9 %

Новости экономики за 02.08.2022-10

Amazon увольняет 100 тысяч сотрудников. Это антирекорд за 28-летнюю историю компании. Найм новых работников заморожен. Белый дом все еще отказывается называть происходящее рецессией. Но безработица будет только расти, а бизнес-активность – падать. Объявление о рецессии – формальность, но в нынешней ситуации оно может напрямую повлиять на финансово-экономическую ситуацию в США, а за ней и во всем мире. Нынешнее замедление экономики происходит на фоне небывалого за 40 лет инфляционного взрыва. Низкие темпы экономического роста с параллельной инфляцией – ситуация практически беспрецедентная. Центральные банки не могут парировать обе угрозы одновременно, рано или поздно им придется определиться. И любой из выборов будет иметь тяжелые последствия для экономики США.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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