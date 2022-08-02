Новости экономики за 02.08.2022

Как Министерство экономики Беларуси решило поддержать экономику и население в условиях западного давления? Еще больше торгового взаимодействия с дружественным Китаем. Как подогреть спрос с помощью электронной площадки? И ощутимая поддержка перспективных инновационных проектов. Банк развития вдвое увеличил финансирование бизнеса. Приоритет у экспортно-ориентированных и импортозамещающих инициатив. Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все меры поддержки экономики в условиях санкций в одном бюллетене

Министерство экономики Беларуси выпустило бюллетень, в котором перечислило все ключевые меры поддержки экономики и населения в условиях западных санкций. На 22 страницах документа прописаны меры поддержки бизнеса, в том числе малого и среднего предпринимательства. Бюллетень содержит основные решения, принятые на уровне главы государства, Совета министров и оперативно-ситуационного штаба при правительстве. Меры поддержки бизнеса включают в том числе изменения в госзакупках, сохранение размера базовой арендной величины, «заморозку» долгов за энергоресурсы, приостановку увеличения размеров ставок налога на недвижимость и земельного налога, продление сроков инвестиционных проектов, предоставление международной технической поддержки. Новый резидент «Великого камня» планирует создать центр международной электронной коммерции

Новый резидент «Великого камня» планирует создать центр международной электронной коммерции. Инвестиционный проект предусматривает создание операционной платформы и логистического распределительного центра для трансграничного импорта и экспорта товаров. Реализация проекта будет способствовать продвижению продукции белорусских предприятий на рынок Китая, а также выходу китайских товаров на рынок Евразийского экономического союза. Беларусь запустила 10 электронных площадок с нашей продукцией в Китае. Читать здесь. Данные ООН: в Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения превысил 300 долларов

Экспорт компьютерных услуг на душу населения в Беларуси вырос на 20 % и достиг отметки в 300 долларов по итогам 2021 года. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, Беларусь находится среди лидеров стран Восточной Европы по этому показателю. В топ-3 также вошли Чехия и Румыния. В рамках отдельной страны данный параметр характеризует уровень развития IТ-сектора и его значимость для национальной экономики. В Беларуси экспорт компьютерных услуг обеспечивается силами компаний-резидентов Парка высоких технологий. В 2021 году суммарный экспорт ПВТ достиг 3,2 миллиарда долларов. На долю Парка приходится более 30 % всего экспорта услуг Беларуси. Банк развития увеличил финансирование бизнеса, 60 % средств пойдет на сферу импортозамещения. Подробнее. ВВП США сократился на протяжении второго квартала подряд, упав на 0,9 %