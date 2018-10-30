По поручению Александра Лукашенко контроль за ценами усилят в Беларуси

Новости Беларуси. Контроль за ценами усилят в Беларуси. Соответствующее поручение 30 октября озвучил глава правительства Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, на котором подвели итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом прогнозные показатели в пределах запланированного. Экономический рост составил 103,7 % (это даже превысило финансовый прогноз). Республиканский бюджет сформирован с профицитом, то есть доходы превышают расходы. Тем не менее, год еще не завершился. Поставлена задача сохранить положительную динамику.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Инфляция находится в заданных параметрах – 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на 9 месяцев не более 4,3 %. В сентябре произошел резкий рост на 0,8 %, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами.