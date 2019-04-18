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Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ

18 апреля 2019 10:43
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Новости Беларуси. Беларусь будет создавать собственный финансовый центр, опираясь на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 апреля заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководством Дубайского международного финансового центра, который успешно работает на протяжении уже 15 лет.

Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ-1

Аналогичные ему центры есть в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Белорусский же станет частью национального экономического пространства, где будет действовать особая система льгот и стимулов для привлечения иностранного капитала в нашу страну.

Александр Лукашенко отметил огромный и неоценимый опыт арабской стороны в создании подобных центров.

Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами (это даже не проекты, а мечты): создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам. Потому что у вас огромный неоценимый опыт создания таких международных финансовых центров.

Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT. Вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также занимаемся этим серьезно. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики.

В свою очередь правительство Дубая и руководство финансового центра обязуются поддерживать нашу страну в реализации этого проекта. Уникальной особенностью данного проекта и дополнительным фактором, привлекающим денежные потоки, может стать развитый IT-сектор и передовое законодательство в сфере цифровых технологий, которое работает в нашей стране. 

Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ-7

Беларусь заинтересована в опыте ОАЭ при создании своего финцентра. Президент встретился с руководством Дубайского МФЦ-9

Эсса Абдулфаттах Казим, управляющий Дубайского международного финансового центра:
Мы все время наблюдаем за изменениями в финансовой сфере и не в последнюю очередь это связано с развитием технологий. Мы знаем, что в Беларуси активно развиваются IT-технологии.

Мы считаем, что в финансовой сфере их использование могло бы привести к интересным результатам. И мы считаем, что Беларусь вполне способна сделать эту идею привлекательной. И мы готовы работать и ее поддерживать.

Отметим, что накануне встречи с Президентом Беларуси управляющий Дубайского международного финансового центра посетил Парк высоких технологий, где детально обсудили возможность вовлечения наших компаний в деятельность крупнейшего в мире центра.

# Беларусь-ОАЭ # Экономика # Александр Лукашенко # Эсса Абдулфаттах Казим # Фотофакт

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