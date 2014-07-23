Новости Беларуси. Беларусь выплатила очередной транш по кредиту стэнд-бай МВФ. Сумма платежа почти 84,5 миллионов долларов. Это уже не первые перечисления в 2014 году. Предыдущие были 30 июня и 1 июля, когда Беларусь выплатила 169 миллионов долларов.

Напомним, программа стэнд-бай поддержанная кредитом МВФ на $3,5 млрд реализовывалась в Беларуси в 2009 и 2010 годах. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Беларусь без проблем справится с платежами, которые ей необходимо осуществить Международному валютному фонду. прежде всего потому, что совокупная сумма всех этих платежей сейчас даже меньше, чем золотовалютные резервы страны. У Беларуси по мере того, как она выплачивает по всем этим обязательствам, расширяется возможность для получения и открытия новой кредитной линии от МВФ.