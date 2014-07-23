Республика Мозамбик заинтересована развивать сотрудничество с МТЗ

Новости Беларуси. Мозамбик заинтересован развивать сотрудничество с Минским тракторным заводом. Об этом заявил премьер-министр восточноафриканской страны, посещая наше машиностроительное предприятие. Он высоко оценил масштабы производства и широкий ассортимент выпускаемой техники. Говоря о возможных путях развития сотрудничества между двумя странами, глава Правительства Мозамбика отметил заинтересованность не только в покупке тракторов, но и в создании совместного сборочного предприятия в своей стране.

Алберту Вакина, премьер-министр Республики Мозамбик:

Сейчас для Мозамбика остро стоит проблема развития сельского хозяйства. Наш главный приоритет в этом направлении — механизация труда фермеров и хозяйств. Это поможет нам наладить процесс на более совершенном уровне. Мы не просто рассматриваем возможность покупать белорусские трактора, но и организовать совместное сборочное производство. Это поможет сделать технику более доступной по цене и открывает возможность экспортировать ее в другие страны африканского континента.

Беларусь поставляет тракторы в Мозамбик уже 4 десятилетия. Сейчас на полях восточноафриканской страны работают порядка тысячи машин, сделанных в Беларуси, однако спрос на знакомую и зарекомендовавшую себя технику постоянно растет, причем не только в Мозамбике, но и в других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Чепиков, заметитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу-директор маркетинг центра:

Республика Мозамбик и ее руководство очень заинтересовано в развитии сотрудничества с МТЗ. Так как население страны Мозамбик увеличивается и есть вопросы о продовольственной безопасности, правительством Мозамбик принято решение о создании сборочного производства. В первую очередь рассматривается производство тракторов МТЗ, так как они себя на протяжении долгого промежутка времени отлично зарекомендовали. Работаем активно со странами Нигерия, Южный Судан, Египет (работают два сборочных производства), Алжир. Эти регионы динамично развивающиеся, являются стратегическими партнерами.