«Честный предприниматель». Александр Лукашенко согласился с предложением бизнесмена Павла Топузидиса

Новости Беларуси. Развитие торговой сети Беларуси — эта тема стала сегодня главной на встрече Александра Лукашенко и председателя совета директоров компании «Табак-инвест» Павла Топузидиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в частности, шла о строительстве целой системы предприятий по обслуживанию населения. Ведь новые торговые объекты — это и дополнительная конкуренция, и, соответственно, выгодные для потребителей, разумные цены.

Но сегодня самое главное — не перенасытить города и районы крупными объектами торговой сети. С рынка не должны уйти магазины шаговой доступности. По мнению главы государства, нельзя уничтожить ту сеть, которая существует.

Еще одна тема разговора - работа торговых объектов на селе и в небольших районных городах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Строительство целой сети предприятий, которое вы предлагаете, это достойный пример для других. Но при этом хочу сказать, что мною поручено органам власти очень аккуратно, особенно в Минске, относится к возведению новых торговых объектов. Я имею в виду, чтобы мы не перенасытили Минск и другие города крупными сетевыми объектами. Чтобы они не задавили магазины, как мы их называем, шаговой доступности - магазины, которые на каждом шагу, этими магазинами, их услугами пользуются наши граждане. Уничтожить их, согласитесь, нельзя. Они должны существовать. А крупных торговых центров, которые и вы строите, и другие предприятия строят, их должно быть столько, сколько надо.

В принципе, я бы даже поддержал: у нас есть предприниматели, которые готовы взять целые области и взять сельскую торговлю, торговлю на селе. И дойти до каждого крестьянина, чтобы он обслуживался как положено. Наш Белкоопсоюз активно против этого выступает, противится этому. Но, вы знаете, мы им дали время. Мы потребительской кооперации дали время, чтобы они научились нормально обслуживать белорусских крестьян и чтобы это не были заоблачные цены. А то получается так, что крестьяне производят продукцию, а в деревне им приходится покупать по ценам выше, чем в городе. Понятно, что и логистика, и доставка тоже требуют денег. Но надо искать другие формы, чтобы не поднимать на селе цены на продукты питания первой необходимости, одежду. И, прежде всего, рынок это должен сформировать, а чтобы он сформировал, нужна и там конкуренция. Поэтому я готов сегодня к тому, чтобы мы и село обслуживали достойно, и малые районные города, и посёлки, и областные, и в Минске.

Что касается вашего предложения, я скорее готов с этим согласиться. И даже те ваши большие цифры, которые вы называете, - вы готовы построить до 130 торговых центров по всей стране, несколько средних и пару крупных, я думаю, и это вполне возможно в Беларуси. Повторяю, это потому, что вы зарекомендовали себя как честный предприниматель. Только поэтому я так спокойно к этому отношусь. Хотелось бы, чтобы в Беларуси было достаточное количество таких предпринимателей, которые в той или иной сфере будут маяками, образцами, как надо действовать и строить подобные предприятия.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Вы абсолютно правы в том, что конкуренция необходима. И идея строительства новых магазинов шаговой доступности позволит приблизить человека к магазину. Это все будет развивать конкуренцию - на самом деле, может быть, уменьшать цены. Конкуренция покажет действительность и направленность таких действий.

Также президент обратил внимание на то, как в торговой сети представлены товары отечественного производства. В частности непродовольственные — одежда и обувь. Выгодные в первую очередь по цене, они могут заинтересовать как белорусского так и зарубежного потребителя. По словам главы государства, работа производителей в первую очередь должна быть направлена на востребованный ассортимент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если в Беларуси есть товар, он выгодно должен быть представлен в любом магазине. Некоторые сегодня стонут, некоторые плачутся, даже те, с которыми я иногда на спортивных площадках встречаюсь, что у нас нет того товара, как за границей. А я спрашиваю: а есть ли у вас валюта для того, чтобы закупить этот товар и продать? Ведь мы вывозим валюту. Поэтому надо и это иметь в виду. Да, может быть где-то по каким-то сегментам мы не дотягиваем до импорта, но этот товар у нас производится. И он в разы дешевле, чем импортный. Я не против импортного, но выгодно представьте и наш товар. Я буду поддерживать и настаивать, чтобы продавали все-таки белорусское. Это тоже требование. Оно в мягкой форме продвигается мною, но мы будем более активны в этом направлении. И вы должны это понимать, что надо продавать и белорусские товары. Продукты питания - тут проблем, по-моему, особых нет. Но вот одежда, обувь и так далее - надо, чтобы этот ассортимент был представлен.