Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также повысили ставку налога на прибыль для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Она устанавливается в размере 50 %.

Это необходимо, чтобы иметь источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий, если, к примеру, произойдет авария на нефтепроводе или другая непредвиденная ситуация. Кроме того, экологическим налогом облагается транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.