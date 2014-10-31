Новости Беларуси. Беларусь временно приостанавливает поставки свинины в Россию. Об этом 31 октября заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия нашей страны. Накануне Россельхознадзор обнаружил геном африканской чумы свиней в продукции нескольких белорусских мясокомбинатов.

В связи с этим в Минсельхозпроде приняли решение не выдавать сертификаты на поставки свинины в Россию до завершения расследования. На предприятия отрасли направлены специалисты для проведения всех необходимых анализов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Пивовар, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С учетом той ситуации на мясокомбинатах, на которых был выявлен геном АЧС, направлены комиссии компетентных специалистов. Отобраны образцы, проводятся исследования. Но в тех пробах, которые уже исследованы на сегодняшний день, пока геном АЧС не выявлен. Нами проводится расследование — не исключено, что геном был ввезен с продукцией из-за пределов Республики Беларусь в сырье. Мы с сегодняшнего дня приостанавливаем сертификацию продукции свиноводства конкретно мяса свиного охлажденного, замороженного и субпродуктов из свинины.

Предполагается, что меры по ограничению поставок будут актуальны как минимум до 11 ноября.