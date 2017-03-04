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Беларусь  включилась в международную борьбу против преступной экономической деятельности

04 марта 2017 09:17
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Новости Беларусь. Противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма.  Беларусь  включилась в международную борьбу против преступной экономической деятельности. Наша  делегация  приняла участие в пленарном заседании по разработке  мер борьбы с  легализацией преступных доходов для совершения терактов.  Международные  эксперты высоко ценят работу белорусских коллег в этой сфере — так,  сейчас  в нашей стране отсутствует риск проведения операций  по финансированию терроризма.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга  комитета государственного контроля:

Нам предстоит провести очень большую работу в части оценки рисков, провести оценку эффективности.

Уже в следующем году   национальная система противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма пройдет оценку   экспертов  ФАТФ. Именно эта международная организация   устанавливает стандарты и определяет политику в области борьбы с преступными операциями, направленными на финансирование   терроризма, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ. 

 

# Экономика # Комитет госконтроля # Вячеслав Реут

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