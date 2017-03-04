Новости Беларусь. Противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма. Беларусь включилась в международную борьбу против преступной экономической деятельности. Наша делегация приняла участие в пленарном заседании по разработке мер борьбы с легализацией преступных доходов для совершения терактов. Международные эксперты высоко ценят работу белорусских коллег в этой сфере — так, сейчас в нашей стране отсутствует риск проведения операций по финансированию терроризма.

Вячеслав Реут, директор департамента финансового мониторинга комитета государственного контроля:

Нам предстоит провести очень большую работу в части оценки рисков, провести оценку эффективности.

Уже в следующем году национальная система противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма пройдет оценку экспертов ФАТФ. Именно эта международная организация устанавливает стандарты и определяет политику в области борьбы с преступными операциями, направленными на финансирование терроризма, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.