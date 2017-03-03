Программа «Женщины в бизнесе»: бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело

Новости Беларуси. Бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело. К международной программе Европейского банка развития «Женщины в бизнесе» подключился уже третий белорусский банк. Общая сумма кредитных средств, выделенных для Беларуси в рамках проекта, – 10 миллионов долларов. Деньги пойдут на кредитование малого и среднего бизнеса, которым руководят женщины.

В рамках международной инициативы деловые леди могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и консультации бизнес-экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Кузнецова, ведущий менеджер Европейского банка реконструкции и развития:

Мы можем помочь женскому бизнесу, нанять внешних консультантов. Также мы проводим серию тренингов по улучшении предпринимательских навыков. Это может быть и финансовый менеджмент, и цифровой маркетинг.

Дмитрий Красовский, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Беларусью уже несколько продуктов создано. И эта тема активно развивается, чтобы оказывать финансовую поддержку женскому предпринимательству.

В рамках программы элегантно подойти к делу дамам-предпринимателям помогут особые условия расчетно-кассового обслуживания и различные виды кредитования под минимальные проценты.

Татьяна Баландина, директор лизинговой компании:

Определенная либерализация играет свою роль. Опять же, предлагаются различные инструменты на рынке, масса обучающих программ, масса программ именно для женщин. Поэтому если у кого-то есть огонь в глазах и желание что-то делать, конечно же, всегда есть возможность.

Ольга Царун, соучредитель частной компании:

У нас очень вкусный бизнес. Большое производство, которое работает уже с 2008 года. И свои магазины. Банк сейчас нам очень помог в спонсировании открытии нового магазина-кофейни. Женщины на самом деле очень пробивные. На предприятиях, где руководящие позиции занимает женщина, бизнес процветает.

Программа работает в 16 странах. В Беларуси к ней уже подключились более 100 женщин. Пока это в основном столичные бизнес-леди. В планах развивать деловую активность прекрасной половины и в регионах.