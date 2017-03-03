Новости экономики за 03.03.2017

Новости Беларуси. Бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело. К программе Европейского банка развития «Женщины в бизнесе» подключился еще один белорусский банк.

Эта международная инициатива открывает для женщин-предпринимателей доступ к финансовым ресурсам и ноу-хау.

Только бизнес-леди или организации, в которых хотя бы один из руководителей и более 70% персонала – женщины.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

С точки зрения материальной – это кредиты малого и среднего бизнеса, возможность льготной страховки и возврат денег на карту: ментально – это помощь деловых экспертов и практикующих предпринимателей.

Уже есть успешный опыт внедрения в столицы, в ближайшее время проект шагнет в регионы.

Минимальный размер по займу 11,5 %, сумма поддержки может достигать 100 тысяч долларов.

БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ

Мотивировать предпринимательскую инициативу, а условия работы на рынке сделать более прозрачными и простыми. Программу помощи бизнесу сегодня обсуждали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Среди главных задач в этом направлении – привлечение новых игроков,

что позволит увеличить количество рабочих мест и создание условий для развития добросовестной конкуренции.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВ 3 ЧАСА

С понедельника валютно-фондовая биржа продлит сессию на 1 час. Таким образом, курсы валют можно будет узнать после двух часов дня. Кроме того, существенно поменялся механизм сделок участников – это позволит повысить оперативность сделок, и, как следствие,

стимулировать дальнейшее развитие биржевого рынка.

Завтра евро добавит – итого курс 2 рубля и 1 копейка, доллар – 1 рубль и 91 копейка, сотню российских меняют на 3 рубля и 25 копеек.

СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТРУДА

Обзор рынка труда в Минске. Самые востребованные специальности – строители, бетонщики, каменщики, плиточники, операторы связи, сантехники, швеи и повара.

С высшим образованием требуются инженеры, бизнес-аналитики, переводчики, преподаватели, профессионалы по сопровождению программного обеспечения и его тестированию.

По последним данным, в столице более 9 тысяч вакансий. На одного безработного приходится в среднем полторы позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОСЫЛКИ С ОРНАМЕНТОМ

Элементы белорусского орнамента станут известны всему миру. Почта представила новые крафтовые упаковки с элементами национального узора – знаки «звезда», «солнце» и «весенняя земля» символизируют радость и молодость.

Такие посылки можно отправить не только в соседний город, но и в любую точку планеты.

А пока адресаты ждут своих отправлений из Беларуси, моя коллега Анастасия Бенедисюк стала свидетелем битвы на Немиге.