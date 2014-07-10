Новости Беларуси. Европейский союз окажет содействие Беларуси в торговле и инвестициях. Об этом шла речь накануне в Брюсселе, где сейчас проходит второй раунд переговоров. В ходе встреч стороны также обсудили проблематику использования международных и европейских стандартов, финансовой поддержки экспорта и страхования экспортных рисков, защиты интеллектуальной собственности.

Белорусскую делегацию возглавляет заместитель главы внешнеполитического ведомства Елена Купчина. Следующий раунд консультаций уже по вопросам энергетики, транспорта и охраны окружающей среды запланирован на сентябре 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Пад час гутаркі з еўрапейскім камісарам па пашырэнню і палітыцы суседства ЕС Штэфанам Фюле былі абмеркаваны пытанні развіцця адносін паміж Беларусью і Еўрапейскім саюзам. Алена Купчына і еўракамісар па міжнароднаму супрацоўніцтву, гуманітарнай дапамозе і барацьбе з бедствамі Крышталіна Георгіева абмяняліся думкамі аб перспектывах узаемадзеяння паміж Беларусью і ЕС у сферы барацьбы з надзвычайнымі сітуацыямі. У тым ліку ў рамках Усходняга партнёрства.