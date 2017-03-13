Виктор Прокопеня: я рад осознавать, что Беларусь станет одной из первых стран, которая поддержит беспилотные автомобили

Новости Беларуси. IT-сфера в Беларуси получит дальнейшую поддержку государства при условии ведения честного и прозрачного бизнеса. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 13 марта в Минске компании, успешно работающие в области высоких технологий.

Главе государства представили проект так называемой дополненной реальности. Это уникальное приложение, которое позволяет распознавать эмоции человека и сопровождать их графикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технология дополненной реальности сегодня – это не просто новомодный эффект некоторых мессенджеров, а настоящее гонка для ІТ-разработчиков. В прошлом году одна западная компания всего на одном мобильном приложении на основе дополненной реальности заработала миллиард долларов. Белорусские айтишники хотят через камеру мобильного телефона научить программу распознавать человеческие эмоции.

Белорусскому стартапу меньше года. Но в США уже подана заявка на патент. К алгоритму так называемого компьютерного зрения уже присматриваются крупные западные компании. Сфера развлечений – это ведь только первый шаг. Технология может найти самое широкое применение. Специалисты считают, что она совершит новую цифровую революцию.

Виктор Прокопеня, инвестор компаний ООО «EXP Сapital», ООО «Вanuba Development»:

Технологии, которые мы здесь делаем, могут применяться в медицине, рекламе, безопасности.

Небольшое помещение, десяток сотрудников, компьютеры – в такой, казалось бы, неказистой обстановке сегодня рождается технологическое будущее. Сфера высоких технологий сегодня при успешной судьбе стартапа – это и высокие доходы. Инвестор может вложить 100 миллионов, а заработать миллиард.

Евгений Горин, СТВ:

В прошлом году в этой компания производительность труда составила 185 тысяч долларов на человека. Если сравнивать с ПВТ, то это больше в 5 с половиной раз.

За 2016 год компания заработала более 9 миллионов долларов. При этом число сотрудников было всего 36 человек. Новейшая разработка – приложение, позволяющее простому человеку участвовать в большом бизнесе. Нужен только мобильник и приложение.

В восточно-европейском регионе за Беларусью прочно закрепилась репутация одной из ведущих IT-стран. Но если отечественные программисты давно славятся высоким качеством выполнения работ, то готовые продукты – онлайн-игры или программы для общения – появились сравнительно недавно. Их немного, но это действительно успешные в мире проекты. Чтобы их было больше – готовых продуктов с высокой добавленной стоимость – айтишники настаивают на совершенствовании законодательства. Есть моменты, по которым мы пока не идем в ногу с миром.

Виктор Прокопеня:

Если компания заработала деньги, привела их Беларусь, она заплатить за рекламу никому уже не может дальше. Получается, она вынуждена оставлять деньги там, чтобы оттуда платить. Речь идет об таких изменениях законодательная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это нам даже в плюс будет. Мы благодаря вам заставим других, которые собирают лишнюю бумагу, уйти от бумаготворчества. Это только приветствуется, мы вас за это будем благодарить.

Первый миллиард долларов белорусский Парк высоких технологий так и не сумел пока заработать. Но есть прогнозы, что к 2020 году эта сумма будет поступать в бюджет от резидентов ПВТ ежегодно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создавая что-то, он вкладывает деньги, понимая, что он вернет эти деньги и прибыль получит. Хорошо. А я должен думать, что государство получит от этого. Я должен думать о том, что получат люди, зарплата и прочее, что получит государство и, самое главное, как это толкнет вверх государство, сделает IT-ишной страной и так далее. Это хорошо, но вы меня только не ориентируйте, что будет завтра. Человек живет и сегодня. И вот целый комплекс. Когда я начинаю что-то делать, у меня в голове целый этот комплекс. И однозначного решения нет. Он может рассказать, он же топает возле меня уже 20 лет.Вы, не обходя острые углы, потому что я уже шишки на этом набил, хорошо, что этот IT-парк когда-то создал, теперь я вижу плюсы и минусы этого, вы мне должны откровенно сказать: «Вот уровень такой. Я ничего не буду иметь. Для государства, для народа. Вот завтра я буду это иметь, послезавтра – это, а там еще чего-то я получу». Вы знаете, что если только где-то ты зацепил налоговое законодательство, сейчас взялись за этих тунеядцев и прочих. Дело не в тунеядцах, а дело в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика – это будущая криминальная экономика. Я хочу вывести людей из тени. Я хочу, чтобы вы это понимали, что, живя в Беларуси, надо строить будущую такую красивую Беларусь, но без преступников. Да, будущее – хорошо, но должно быть честное и порядочное настоящее.

Михаил Гуцериев, инвестор:

Для государства сегодня это рабочие места, это зарплата и отчисления в социальные фонды. Конечно, это небольшие налоги. Чтобы большие были налоги, нужно большое производство.

По объему экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населения Беларусь занимает лидерские позиции в регионе Центральной и Восточной Европы. Но сегодня у нее, возможно, второй день рождения.

Михаил Гуцериев:

Мы нашлю полную поддержку главы государства. Президент поручил создать совет инвесторов по развитию при Президенте или белорусском правительстве, или просто, который будет конкретно заниматься привлечением инвесторов в Беларусь.

Одна из идей по совершенствованию белорусского законодательства в сфере ІТ – дать зеленый свет развитию беспилотных автомобилей.

Виктор Прокопеня:

Я очень удивлен тому пакету и готовности Президента к тому, чтобы поддержать все эти изменения и поддержать все идеи, которые были озвучены сегодня мною и Михаилом Гуцериевым. Что для меня было особенным шоком – то, что мы высказали идею беспилотных автомобилей и Александр Григорьевич не просто поддержал эту идею, но согласился сам проехать на таком автомобиле, когда будет возможно. Я рад осознавать, что Беларусь станет одной из первых стран, которая поддержит беспилотные автомобили и мы сможем их увидеть на наших дорогах в ближайшее время.

Всеволод Янчевский, помощник Президента Республики Беларусь:

Отрасль ІТ всегда поддерживалась государством, всегда поддерживалась Президентом. И эта поддержка не только будет сохранена, она будет продолжена и будут приняты решения, для того чтобы венчурные фонды могли прийти в нашу страну и семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель. Дается полный зеленый свет развитию ІТ-отрасли, развитию сферы высоких технологий, прихода зарубежного капитала, и ноу-хау, и местных отчественных программистов, инвесторов, предпринимателей. Самые ближайшие недели все вместе государственные служащие, ответсвтенные за это направление, и бизнесмены, инвесторы, программисты, ученые вместе сформилируют серьезный пакет предложений. Он будет вынесен на уровень главы государства. Я абсолютно уврене, что решения будут Президентом будут приняты очень оперативно. Очень точно было сказано сегодня: Беларусь – ІТ страна. Действительно мы движемся к этому. Есть все предпослыки для этого. Есть много талантливых людей, заместальные идеи рождаются в нашей стране. И здесь будет, я абсолютно в этом урене, прорыв. Беларусь станет региональным лидером в Восточной Европе. Я уврен в этом. Мы увидим это в самое ближайшее время.