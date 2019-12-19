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Новости экономики за 19.12.2019

19 декабря 2019 19:52
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Новости Беларуси. Экспорт Белорусского металлургического завода превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 19.12.2019-1

Данные за 10 месяцев работы. Накануне один из цехов отгрузил юбилейную двухмиллионную тонну продукции. Ею стала бортовая бронзированная проволока для одного из заводов компании Nokian. 2 млн тонн продукции цех выпустил за 32 года работы. Общий объем производства всех трех метизных цехов завода до конца года достигнет 6,5 млн. тонн. Продукция предприятия поставлялась в 65 стран. Открыты поставки в Кению, Ливию, Уганду.

В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РЫБЫ

Новости экономики за 19.12.2019-4

10 тонн живой рыбы импортировали в страну за три квартала. Везли в основном из Литвы. А вот 10 тысяч тонн свежей и охлажденной доставили прямиком из Норвегии.

Обошлось это в 65,5 млн долларов. Основным поставщиком мороженной рыбы была Россия. Всего закупка мороженой рыбы обошлась в 94 млн долларов. На импорт рыбы, ракообразных и моллюсков за 9 месяцев было потрачено 236 млн долларов. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За рубеж Беларусь поставила этой продукции на 74,6 млн долларов. Экспорт сократился на 15,4%.

ДЕНЬГИ С ДОЛЖНИКОВ БУДЕТ СПИСЫВАТЬ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

Новости экономики за 19.12.2019-7

С нового года белорусские банки будут автоматически списывать деньги должников с их счетов. Сделать это банкирам поможет автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.

Она учтет все исполнительные документы, которые выставлены к счетам должников. Когда платежное требование поступит в АИС, система запросит в белорусских банках информацию о наличии средств на всех счетах плательщика. После этого спишет деньги с того банковского счета, на котором достаточно денег.

Важным новшеством является и то, что долг в рублях будет списываться через АИС именно в национальной валюте.

НОВЫЙ ИГРОК В МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Новости экономики за 19.12.2019-10

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen подписали соглашение о слиянии. Бизнес объединили 50 на 50. Таким образом, в мировой автомобильной промышленности образовался четвертый по величине игрок и третий – по выручке. Ожидается, что объем продаж компании составит около 9 миллионов экземпляров, выручка – около 170 миллиардов евро.

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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